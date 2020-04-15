Футболисты «Ювентуса» вылечились от коронавируса

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Фото: Massimo Pinca / Reuters

Футболисты туринского «Ювентуса» Блез Матюиди и Даниэле Ругани вылечились от коронавируса. Об этом сообщается на сайте команды.

Оба спортсмены дважды сдали тест на COVID-19. Результаты оказались отрицательными.

В начале марта стало известно, что трое игроков «Ювентуса» — Ругани, Матюиди и нападающий Пауло Дибала — заболели коронавирусной инфекцией. Форвард рассказал о тяжелом течении болезни. По словам Дибалы, он с трудом дышал и чувствовал боль в мышцах.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Из-за сложившейся ситуации ведущие футбольные лиги приостановили розыгрыши.