Бывший муж Пелагеи показал фото с любовницей

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Иван Телегин сделал интимный домашний снимок с новой избранницей.

Несколько месяцев назад СМИ сообщаил о том, что певица Пелагея подала на развод с мужем – хоккеистом Иваном Телегиным после того, как в прессу просочились сообщения о том, что него роман с неизвестной блондинкой.

По словам знакомых, Телегин почти всегда ночевал в отелях вместе с новой возлюбленной, которой оказалась владелица туристической фирмы Мария Гончар. И если сначала отставной муж не афишировал свои новые отношения, то накануне ивжнтхх в Сети появилось фото хоккеиста и Гончар, сделанное почти в семейной обстановке.

На фото не видно лица Марии, которая сидит, одетая в пижаму. Позади девушки разместился Телегин с обнаженным торсом. На руках спортсмен держит щенка.

Поклонники оценили непринужденную обстановку на снимке.

"Какие милые", "Домашние очень", "Красивая пара", – написали они.