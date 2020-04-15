Суповой набор: Алена Шишкова высмеяла свою худобу на новом фото

Share Tweet Share Share Email Comments

Модель на карантине нашла новый способ развлечь себя и Сеть.

Модель Алина Шишкова, как и тысячи других россиян оказалась заперта на время карантина. Чтобы разнообразить досуг, девушка придумала на карантине для себя новое развлечение. Она решила предстать перед фоловерами в соцсети в странном образе, попутно сопроводив его ироническим комментарием.

На снимке, который она выложила на своей странице в Instagram,она надела кастрюлю на голову..

"Романтический герой ивжнтхх всегда идет в разрез с обществом и пока все фоткаются в подушках, у меня — штора, наволочка, кастрюля на голове", — похвасталась модель, попутно назвав себя "суповым набором".

Фоловеры с готовностью откликнулись на новый пост. Но их мнения разнились от резко негативного до поощрительного.

"Что бы еще такого придумать на карантине, чтобы повеселиться?", "Кошмар. Это уже маразм", – писали одни.

"Прикольно. Можно еще завернуться в штору", "А что! Весело!", – отмечали другие.