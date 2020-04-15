Появились изображения новой «Нивы» на базе Renault Duster

Недавно «Автоновости дня» показывали фантазийные изображения преемника LADA 4×4 от независимого дизайнера Александра Исаева. Теперь свое видение новой «Нивы» представил Владимир Кошевой, выпускник Московского Политехнического университета (бывшего МАМИ).

Концепт «G-NIVA 2020», как вы помните, был «гибридом» нашей «Нивы» и немецкого «Гелендвагена». Новый дизайн-проект тоже представляет собой нечто подобное, но уже на базе более доступного и знакомого нам Renault Duster.

Слегка изменив пропорции «донорского» автомобиля (ширина кузова и колесная база выросли на 100 мм, высота – на 80 мм), автор «привил» ему традиционные черты классической LADA 4×4: фары, надфарники, массивный капот, выштамповки на боковинах и фальшдефлекторы. Машина осталась трехдверной, но изменился угол наклона передних стоек и размер дверных проемов, а задняя дверь и вовсе подвешена сбоку, как у еще одного нашего внедорожника – УАЗ «Патриот».

Кроме прочего, новая «Нива» получила защитный пластиковый обвес, внедорожную резину, рейлинги на крыше, вклеенные стекла, воздухозаборник на капоте, светотехнику на крыше, спойлер и запасное колесо на пятой двери, а также пластиковые бампера, оригинальную решетку радиатора, линзованные фары и треугольные фонари.

Появятся ли хотя бы некоторые элементы этого концепта на серийном преемнике LADA 4×4, узнаем через несколько лет. По словам главы «АвтоВАЗа» Ива Каракатзаниса, новое поколение внедорожника будет выполнено в фирменной Х-стилистике LADA и останется в той же ценовой нише, что и нынешняя модель.