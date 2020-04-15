Россия утроит производство легковых автомобилей

К 2035 году Россия планирует увеличить количество производимых легковых автомобилей почти в три раза. Об этом говорится в «Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности России», опубликованной главой Минпромторга Денисом Мантуровым 9 апреля.

Как сообщает «Газета.Ru», которой удалось ознакомиться с документом, в блоке о «приоритетных направлениях развития автомобильной промышленности» указано, что через 15 лет общее число производимых в России автомобилей составит 4,2 млн единиц в год (сейчас оно достигает лишь 1,5 млн единиц).

При этом 370 тысяч из этого количества придется на легковые и легкие коммерческие автомобили, 191,46 тысячи – на грузовики и 31,66 тысячи – на автобусы. Долю импортозамещения оборудования в автопроме к 2035 году планируется довести до 65%.