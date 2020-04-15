Новый Kia Stinger получит более мощные двигатели

Компания KIA, продолжающая тестировать обновленный фастбек KIA Stinger, изменит его не только внешне, но и технически. Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на издание Top Rider, рестайлинговая «пятидверка» получит сразу несколько новых двигателей мощностью до 420 лошадиных сил.



Обновленный KIA Stinger. Фото thekoreancarblog.com

Предполагается, что на смену базовой 2,0-литровой «турбочетверке» придет 2,5-литровый четырехцилиндровый агрегат от Genesis G80 мощностью около 300 л.с. Топовым мотором, доступным самому дорогому «Стингеру» с приставкой GT, станет 3,5-литровая битурбированная «шестерка» от того же Genesis G80, которую с 380 л.с. форсируют до более чем 400 сил. Все двигатели, как и прежде, будут работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.



Обновленный KIA Stinger. Фото thekoreancarblog.com

Внешность KIA Stinger после рестайлинга изменится лишь точечно, поэтому отличить его от предшественника можно будет только по немного другим светодиодным фарам и фонарям. В салоне такими отличиями станут увеличенный с 8 до 10,25 дюйма дисплей мультимедийной системы, цифровая приборная панель, а также кожаная отделка дверных карт и торпедо (в топовых комплектациях).

Мировая премьера обновленного «Стингера» должна состояться уже в июле. В продажу на корейском рынке новинка поступит до конца 2020 года.