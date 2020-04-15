Барнаульский водоканал ликвидирует разлившееся море облагороженной счет бюджета аллее

Фото с места происшествия

В Барнауле улицу Георгия Исакова затопило из-за повреждения на водопроводе. Горожане в соцсетях делятся видеозаписями, на которых из-за воды не вино даже проезжую часть. Специалисты ООО «Барнаульский водоканал» уверяют, что на месте уже работает бригады, а водоснабжение в ближайших домах не было ограничено.

Как следует из информации, опубликованной на сайте администрации Барнаула, поврждение водопровода диаметром 500 мм произошло по адресу Георгия Исакова, 262, где расположена аллея Победы, которую благоустроили в 2019 году за счет средств бюджета. Как видно, вода залила в том числе газон и даже частично пешеходную часть.

На место выехали две бригады водоканала – 12 человек и две единицы техники. На момент подготовки материала повреждение было локализовано. Ограничения водоснабжения нет.