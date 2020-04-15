Новые даты проведения Тур де Франс-2020 и изменения в календаре велогонок

Организаторы Тур де Франс объявили о переносе проведения французского Гранд-тура на август-сентябрь 2020 года. После запрета проведения массовых мероприятий во Франции до середины июля организаторы французского Гранд-тура по соглашению с Международным союзом велосипедистов (UCI) решили провести Тур де Франс-2020 с субботы 29 августа по воскресенье 20 сентября 2020 года. Первоначально запланированный маршрут не будет изменён.

На видеоконференции, организованной Международным союзом велосипедистов в контексте текущей ситуации с пандемией коронавируса, на которой присутствовали организаторы велогонок ASO, RCS, Unibublic, Flanders Classics, а также представители Международной ассоциации профессиональных велогонщиков (AIGCP) и Ассоциации профессиональных велогонщиков (CPA), единогласно было принято несколько решений относительно пересмотра международного календаря велогонок UCI:

— Период временного прекращения соревнований международного календаря велогонок UCI продлён на месяц – до 1 июля, а велогонки календаря Мирового тура не будет проводиться до 1 августа 2020 года;

— Тур де Франс отложен и будет проведён с 29 августа по 20 сентября. Было признано жизненно необходимым провести эту велогонку в наилучших условиях, учитывая её центральное место в экономике велоспорта, особенно для велокоманд, которые во время гонки имеют не имеющую равных возможность продемонстрировать себя;

— Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдёт в Швейцарии (Эгль – Мартиньи) как запланировано, с 20 по 27 сентября. Программа соревнований не меняется;

— Джиро д’Италия пройдёт после чемпионата мира по велоспорту, Вуэльта Испании пройдёт сразу после завершения Джиро д’Италия;

— Национальные чемпионаты, организованные национальными федерациями, пройдут 22 и 23 августа;

— Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе пройдёт как запланировано с 9 по 13 сентября в Италии (Тренто);

— Самые престижные однодневные велогонки (Монументы), а именно Милан-Сан-Ремо, Тур Фландрии, Париж-Рубэ, Льеж-Бастонь-Льеж и Ломбардия пройдут в этом сезоне, даты их проведения будут определены позднее;

— В этом сезоне UCI постарается провести как можно больше велогонок международного календаря и особенно календаря Мирового тура.

Давид Лаппартьен, президент Международного союза велосипедистов: «Я хотел бы выразить благодарность представителям организаторов, команд и велогонщиков за их сотрудничество и активное отношение в это трудное время. Мы продолжаем работу над созданием полностью пересмотренного календаря международных гонок UCI, на который повлияла пандемия коронавируса, потрясшая весь мир. Сегодня был сделан первый и очень важный шаг. Более того, мы установили структуру, которая позволит защитить права гонщиков команд и персонала и позволяет принять меры, необходимые для выживания этих команд. Вместе мы сможем пройти через этот кризис и восстановить велоспорт после коронавируса».