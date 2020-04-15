В Турции трое заключённых умерли от коронавируса

«У 17 заключённых в пяти открытых тюрьмах был диагностирован COVID-19. Трое заключённых умерли во время процесса лечения», — цитирует министра Hurriyet. Это были первые жертвы в тюрьмах с тех пор, как 11 марта Турция обнаружила первый случай заболевания инфекцией.

Один инфицированный заключённый с хроническим заболеванием находится в отделении интенсивной терапии, а остальные 13 находятся в добром здравии, подчеркнул министр. Он не уточнил, в каких открытых тюрьмах содержались заражённые.

Гюль сказал, что ни один случай не был выявлен в закрытых тюрьмах, добавив, что 14 судей, 32 прокурора, 79 надзирателей и 34 сотрудника учреждений судебной медицины были диагностированы с новым коронавирусом.

Заявление Гюля прозвучало в связи с тем, что в парламенте обсуждался законопроект о пересмотре уголовного закона об исполнении наказаний, который приведёт к освобождению около 90 тыс. заключённых из открытых тюрем. Ожидается, что освобождение заключённых облегчит условия содержания в и без того переполненных тюрьмах, особенно в то время, когда распространение вируса ещё нельзя контролировать.

Гюль также сообщил, что в отношении 1 тыс. 97 человек в 71 городе были возбуждены уголовные дела по различным обвинениям, связанным с мерами, принятыми правительством для сдерживания распространения вспышки болезни. Около 732 человек обвиняются в «распространении» манипулятивных новостей в социальных сетях, восемь человек — в «оскорблении пожилых людей», 207 — в нарушении карантина и 145 — в накоплении запасов.