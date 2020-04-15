Бунт в ИК-15 города Ангарск: что стало причиной самых массовых беспорядков в ИК Иркутской области

Около города Ангарск в ИК-15 недавно начался бунт, который был жестко подавлен. Есть погибшие и много раненых, а главное началось следствие. В этом деле много непонятного и свои комментарии уже начали давать представители власти и у них есть своя версия, но у заключенных она своя.

Погибшие ИК-15 в Ангарске: причины бунта

По итогам беспорядков свой комментарий дал глава Министерства Юстиции Чуйченко. По его словам весь бунт был придуман и спровоцирован извне. По мнению чиновника руководство учреждения наводило порядок, чему воспротивились заключенные и устроили протест. Министр отметил, что недавно назначенные руководители боролись с «блатом» для осужденных (например, мобильные телефоны).

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Чуйченко отметил, что заключенные сами виноваты, так как устроили провокацию, когда руководство боролось с нарушениями и хотело порядка. Оказывается нового начальника ИК назначили несколько недель назад. Когда он начал вникать в суть дел и вводить иные порядки ему начали угрожать, как и его семье. Дело в том, что эта «зона» так называемая «черная», где управляют авторитетные «заключенные».

Это колония строгого режима и тут нет тех, кто попал в колонию впервые нет, а все «сидельцы» это рецидивисты. Ранее, по информации журналистов, у руководства была договоренность с заключенными о том, что, если промышленная часть зоны работает, а у «блатных» будут поблажки. Когда этот порядок попытались сломать начались протесты, которые могли спровоцировать «авторитеты». Пока это только версия, ведь идет следствие, которое и должно все установить.

Сейчас есть две абсолютно разные точки зрения на этот конфликт. Это событие уже вызвало большой резонанс, ведь погибли люди, не менее одного человека и есть более сотни получивших ранения. Труп заключенного нашли, когда разбирали завалы. Есть версия, что его убили «зеки» за сотрудничество с руководством.

Хроника событий бунта в ИК-15 в Ангарске

По официальной версии беспорядки начались днем 10 апреля 2020 года, который и был подавлен. Это было сделано силами спецназа ФСИН при подключении бронетехники.

Есть в Сети и видео пожара в ИК. Это устроили протестующие и пламя уничтожило почти все на промышленной зоне колонии это: свиноферма, лесопилка и другие хозяйственные помещения. Когда бунт был подавлен на месте начал работа СК и представители прокуратуры, не говоря уже о ФСИН. Но представителей общественности туда не пустили.

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Есть и другая версия событий, рассказанная заключенными. Так, все началось 9 апреля 2020 года и после того, как один из «зеков», который находился в штрафном изоляторе не подчинился приказам. Власти же говорят, что осужденный матерился, толкал сотрудников ИК и призывал других к бунту. Вечером того же дня правозащитник разместил видео этого осужденного по фамилии Обаленичев. Тот рассказал о своей версии событии. Его избил сотрудник ИК и он решил вскрыть себе вены, что и сделал, ведь это единственная форма протеста для «зеков».

Следом за мужчиной порезали себе предплечья более полутора десятка заключенных. Они разбили камеры наблюдения, так как им нужны были стекла. После того, как они нанесли себе порезы они напали на сотрудников колонии. С осужденными начались переговоры, но они отказались их вести. Активных участников протеста решили вывезти из колонии, но это не помогло. Заключенные решили не выходить на утреннюю зарядку и совершили поджег. Всего протесты длились более суток.

Последние новости о ИК-15 в Ангарске

Известно, что ситуация быстро была взята под контроль правоохранителями. По одной из версии в активную фазу бунт вошел, когда в переговоры с заключенными вступил глава учреждения. Всего сейчас в ИК 835 человек. Правозащитники считают, что погиб не один человек, а больше, но это скрывается.

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Большой пожар и бунт очень испугал жителей города, которые боялись массового побега. Ночью люди не спали наблюдая за пожаром. Несколько сотен человек сейчас госпитализированы. Вообще подобный конфликт впервые произошел в Иркутской области и уже направлено обращение к президенту.