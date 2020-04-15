Когда нужно печь куличи и красить яйца в 2020 году перед Пасхой

В 2020 году православная Пасха выпадает на 19 апреля. Данный праздник имеет свои определенные традиции и правила, которые касаются и выпекание пасхальных куличей. К тому же они являются главными символами праздника и украшением каждого стола. Именно поэтому, верующие стараются заранее узнать все подробности о том, когда нужно печь куличи и красить яйца, чтобы не нарушать никаких правил.

Когда можно печь куличи на Пасху

Печь куличи на Пасху хозяйки традиционно начинают в Чистый четверг. Однако это можно сделать в субботу или даже в воскресенье, поскольку каких-то особых предписаний по этому поводу в Церкви не имеется. Тем не менее, православные верующие не должны забывать о богослужениях, которые проводятся в память об Иисусе Христа и его воскрешении.

Священнослужители не рекомендуют заниматься выпеканием куличей в Страстную пятницу, поскольку этот день считается скорбным. Именно в пятницу Иисус Христос был распят, поэтому все домашние дела стоит отложить на другой день. В церквях проводятся особые службы, на которых выносят Плащаницу. В этот день каждый верующий должен посетить храм и помолиться.

Когда и какие продукты освящать в церкви на Пасху в 2020 году

Обычно пасхальные куличи начинают освящать в Великую субботу после службы, а также с утра в день Пасхи. Удобно совершать этот обряд еще вечером, чтобы не вставать рано утром. Однако в этом году в связи с карантином, запрещено массово собираться, поэтому возможно, этот обряд будет отменен или проведен как-то по-другому. К тому же, священнослужители говорят, что освятить пасхальные куличи и яйца может каждый человек у себя дома с помощью крещенской воды.

Кроме куличей и яиц в церкви обычно освящают красное вино и мясо. Однако совсем не обязательно в церковь нести всю пищу, которая будет находиться на праздничном столе. Таким образом, с собой следует взять всего несколько куличей и крашенок. Люди с хорошим достатком могут часть продуктов оставить в храме, которые потом будут использоваться в качестве угощения для участвующих в церковной трапезе. Также, можно освящать сладости, булочки и пирожки.

Когда на Пасху нужно красить яйца

Верующие начинают красить яйца в Страстную субботу, так как самый скорбный день (Страстная суббота) в течение церковного года уже закончился. Если на этот день и так запланировано много занятий, то совершать данную процедуру можно выполнить в Чистый четверг между утренним и вечерним богослужениями.

На Руси было принято хранить первое окрашенное яйцо на протяжении всего года, которое считалось сильнейшим оберегом. С его помощью можно было лечить домашний скот. Особое внимание следует уделять цвету и узору для окрашивания. Самым рекомендованным цветом считается красный и оранжевый, а также их оттенками, которые являются символом возрождения жизни.