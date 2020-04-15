В полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика» приглашен 541 участник

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В среду были объявлены результаты дистанционного этапа отбора Всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». К участию в полуфиналах приглашен 541 конкурсант.

С 27 марта по 7 апреля участники Конкурса «Лидеры России. Политика» проходили онлайн-тестирования в рамках дистанционного этапа отбора — сначала проверялись знания по обществознанию, затем лидерский потенциал конкурсантов. Оба теста в срок завершили 8 676 участников.

Баллы, набранные участниками за два теста, были суммированы, приглашение на контрольное тестирование перед полуфиналами получили конкурсанты с наилучшими результатами — 511 человек. Также на контрольное тестирование приглашены участники, которые получили наибольшую поддержку на специальной странице на сайте Конкурса и при этом показали результаты тестов не хуже, чем 75% конкурсантов. Таких в числе приглашенных в полуфиналы оказалось 29 человек. Еще один конкурсант благодаря рейтингу поддержки получил приоритет при отборе среди конкурсантов с пограничным баллом. Таким образом, всего на контрольное тестирование приглашен 541 участник.

С 16 апреля на сайте Конкурса «Лидеры России. Политика» снова станет доступна возможность поддержать участников — в системе останутся доступны только страницы тех конкурсантов, кто получил приглашение в полуфинал.

«Среди тех участников Конкурса, которые приглашены на контрольное тестирование, 20,3% женщин и 79,7% мужчин. В основном это люди до 40 лет (67,7%) и с высшим образованием (99,3%). У многих несколько дипломов (23,1%) и степень MBA (6,7%). Конкурсанты представляют 75 регионов России, среди которых лидируют Москва (28,2%), Московская область (6,7%) и Санкт-Петербург (5,9%)», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Он также напомнил, что предстоящие очные этапы Конкурса состоятся после того, как в России стабилизируется эпидемиологическая ситуация. Все участники полуфиналов будут об этом своевременно проинформированы.

«Полуфиналы будут включать контрольное тестирование и выполнение разного рода заданий в группах в присутствии экспертов-оценщиков. Как это ни странно, мы пока не можем называть участников, приглашенных в полуфинал, полуфиналистами. Чтобы получить это звание, им необходимо сначала подтвердить свои результаты заочного отбора на контрольном тестировании. В присутствии экспертов участникам предстоит повторно выполнить часть тестов и показать результаты в пределах допустимой погрешности — только тогда они станут полуфиналистами Конкурса», — подчеркнул председатель Экспертного совета Конкурса «Лидеры России. Политика» Павел Безручко.

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