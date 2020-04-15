В России рекордное количество новых больных: последние новости о коронавирусе в мире на 15 апреля 2020 года

За распространением коронавируса в России и мире следит огромное количество людей. К 15 апреля 2020 года стали известны новые данные и очередная отметка в количестве случаев пройдена. В ряде стран уже наметились пики инфицирования, подходит к нему и Россия.

Коронавирус в России на 15 апреля 2020 года: количество больных и заразившихся

За прошлые сутки (14 апреля 2020 года) в России прибавилось 2774 новых переносчика больных, а умерло еще 22 человека. За 15 апреля уже к вечеру (по МСК) выявили рекордное количество заболевших 3388 человек, а умерло уже 28 больных. Всего зафиксировано почти 25 тысяч кейсов заболевания и почти 198 летальных исходов.

Всего выздоровело уже почти 2 тысячи пациентов, а еще 22 тысячи человек болеют. Официально в реанимации 8 человек, но реально их гораздо больше. Сделано более полутора миллионов тестов. Как видно динамика негативная, так как все больше выявляют больных КОВИДом-19 и лидером остается Москва и Подмосковье. Тут начал работать пропускной режим по специальным кодам.

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Что касается соседних государств, то в Украине и Белоруссии ситуация похожая. Более 3,5 тысяч случаев инфицирования и более чем по 50 человек в реанимациях. В среднем за сутки тут прибавляется по несколько сотен больных. Болеет в Украине около 3,5 человек, как и в Белоруссии. Однако смертность тут выше, всего 108 человек и за сутки в среднем 10 умирает, а у белорусов 2-3 человека за 24 часа и всего 36 летальных исходов. В Казахстане новых случаев за сутки стало больше, чем обычно.

США и мир: новости о коронавирусе на 15 апреля 2020 года

К полудню (по МСК) 15 апреля мир столкнулся с более чем 2 млн случаев заражения новой инфекцией и в 128 тысячах случаев была зафиксирована смерть больного. Четверть из этого числа выздоровели и уже вернулись к нормальной жизни. В мире насчитывается еще почти 1,4 миллиона больных и более 51,5 тысяч из них нуждаются в реанимационных процедурах.

За 14 апреля прибавилось еще 74 тысяч новых кейсов заражения и треть из них пришлась на США. Умерло за 24 часа почти 7 тысяч человек. США также лидирует по всем позициям. Тут поставлен новый рекорд по смертям, за 24 часа их уже 2407. Более еще 550 тысяч больных, а 13 тысяч из них находятся в реанимации. Сделано тут более 3 миллионов тестов. За 15 апреля тут уже успели зафиксировать новых 360 случаев и 17 смертей. Всего тут уже умерло более 26 тысяч человек, а выздоровело почти 39 тысяч пациентов.

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Все также Нью-Йорк и Нью-Джерси лидеры по больным и летальным исходам за все время и за сутки. Что касается других «горячих точек» мира (кроме Европы), то стремительно ухудшается ситуация в Турции. Тут новых переносчиков за сутки находят в количестве до 5 тысяч человек. Стремительно растет количество больных в реанимациях и в сутки стало стабильно умирать по сотне пациентов.

Последние новости о коронавирусе в Европе на 15 апреля 2020

После США наиболее угрожающая ситуация сохраняется в Европе. Правда говорят, что Испания и Италия уже проходят пик инфицирования. Так в Испании за сутки (14 апреля) не стало 500 человек, а в Италии на сто человек больше. Во Франции зафиксировали еще 762 смерти, но на 20 смертей их опередила Британия. В Италии уже 21 тысяча смертей.

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Германия же показывает лучше темпы выздоровления людей. Тут их уже почти 70 тысяч человек при 3 тысячах летальных исходов. Все также непросто в Бельгии, где динамика очень негативная. Больше всего новых случаев инфицирования выявили во Франции и Британии за 24 часа. Это более чем по 5 тысяч человек в каждой стране. В реанимациях больше всего пациентов во Франции и Испании (по 7 тысяч пациентов).

Китайские ученые уже сообщили, чтобы мир готовился ко второй «волне» заболевания, которая прокатиться в конце 2020 года, но она не будет такой сильной. Да и человечество уже будет к нему готово. Все очень сильно усложняет непонятная ситуация в Индии, Африке и в Латинской Америке.