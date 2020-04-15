Карантин можно провести с пользой: время переоборудовать балкон

Время вынужденного сидения дома можно использовать по-разному: читать, смотреть телевизор, играть в компьютерные игры, общаться с друзьями в социальных сетях, учить иностранный язык, заниматься спортом, уделять внимание семье и детям. А можно совместить несколько занятий в одном – вместе с другими членами семьи переоборудовать свой балкон.

В каждой квартире после ремонта есть оставшиеся стройматериалы – обои, краска, напольная плитка, кафель, ламинат. Все это богатство хранится в кладовке или на балконе в ящиках и пакетах.

Не обязательно быть дизайнером или строителем, чтобы самостоятельно преобразовать небольшое помещение. Как правило, балкон имеет небольшую площадь: от 3 до 9 кв. м.

Эту площадь можно использовать, как:

новое удобное рабочее место для ребенка или одного из взрослых;

уютную зону отдыха для всех членов семьи;

домашний цветник или даже садик;

место для игр детей;

уютное место для домашнего питомца.

Прежде всего нужно нарисовать точный план помещения, которое предстоит переделать, затем совместно со всеми домочадцами принять решение – каким должен стать балкон после переделки. Время, проведенное за обсуждением общего проекта, сближает семью. Каждый может высказать свои пожелания и предложения. Работа над проектом может неожиданно выявить таланты детей и определить их дальнейшую профессию, зародить интерес к дизайну.

Сделать новое рабочее место на балконе очень просто – нужно поставить небольшой столик, рабочее кресло и светильник, обязательно предусмотреть наличие интернета. Уединение на балконе позволит сосредоточиться на работе и не отвлекаться на шумные занятия детей или телевизор.

Если предполагается использовать новую функцию балкона круглый год, его нужно утеплить. В интернете множество роликов, в которых дается подробная инструкция по утеплению небольших помещений.

Можно устроить маленький садик и огород – в цветочные горшки посадить клубнику или зелень, перенести из других комнат цветы и подвесить на стенах в определенном порядке. Очень хорошо в горшках растут помидоры и огурцы. Мастер-классы также можно посмотреть в интернете.

Если позволяет размер балкона, можно сделать отличное место для отдыха и чаепития: поставить 2 кресла, маленький столик и повесить на стену бра. В вечернее время будет приятно посидеть за чашечкой чая и подышать свежим воздухом.

В любом случае совместная деятельность всей семьи позволит не скучать на карантине, с пользой провести время и получше узнать своих детей.