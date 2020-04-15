Алтайского депутата увезли психиатрам после жесткой стычки судебными приставами

Депутат Госсобрания Республики Алтай Сергей Кухтуеков находится в психиатрической больнице Горно-Алтайска после жесткого контакта с судебными приставами, которые забрали его автомобиль. Об этом ИА «Банкфакс» рассказал его сын Артем Кухтуеков. Причиной стычки стали действия Кухтуекова-старшего, которые его сын объяснить не смог: народный избранник взял канистру с бензином и начал откручивать крышку, когда его повалили на землю. Инцидент попал на видео.

15 апреля на странице депутата Сергея Кухтуекова «ВКонтакте» была опубликована видеотрансляция, на которой запечатлено, как эвакуатор забирал его автомобиль марки Lexus в сопровождении сотрудников службы судебных приставов. Народный избранник на записи утверждал, что эвакуация машины – это один методов давления на независимого парламентария за критику власти. Ситуация оказалась накалена до предела, когда Кухтуеков взял в руки канистру с жидкостью. В ней вероятно, был бензин, что слышно из разговоров сотрудников службы. Каковы были его намерения, неизвестно, но когда он схватился за емкость, приставы начали ее отбирать. В итоге депутат оказался на земле в окружении четырех сотрудников, которые заломили ему руки и увели.

По словам Артема Кухтуекова, через некоторое время на место приехала «скорая помощь», которая забрала его отца. В данный момент он находится в психиатрической больнице, где его проверяют на вменяемость. Что Сергей Кухтуеков собирался сделать с канистрой, сын депутата не знает, так как не успел пообщаться с отцом. «Никто не знает, что он хотел сделать, и лучше не знать. Все думают по-своему. Он на себя не проливал и не кричал, что сейчас что-то подожжет. Он просто взял канистру, а его скрутили», — объяснил сын.

По словам Артема Кухтуекова, машина была изъята для дальнейшей продажи, деньги от которой должны пойти на уплату долга, образовавшегося в результате одного из судебных разбирательств. По его объяснению, Кухтуеков-старший выкупал помещения и производства в плохом состоянии, чтобы восстановить и пользоваться самому. Однако это будто бы устраивало не всех. «Он не угодил одному чиновнику. В итоге через предпринимателей, которым эти развалины раньше принадлежали, собственность начали вытягивать обратно. В суде уже политзаказ сработал», — заявил Артем Кухтуеков.

Общая сумма задолженности – около 1 млн рублей. Ранее у Сергея Кухтуекова был изъят другой автомобиль – Mercedes, который в итоге выкупил его сын. «Начали взыскание делать на грузовые машины и легковую. Сначала была договоренность, что личное авто забирать не будут, так как он на нем работает. В итоге нарушили порядок изъятия. Его позвали на подпись документов, а сами ждали, чтобы его «принять». Не дали вещи личные забрать, довели человека», — рассказал сын.

Кухтуеков-младший считает, что при продаже изъятого имущества может реализоваться некая схема, при которой организаторы аукционов могут извлекать выгоду, а для самих должников эта процедура не несет каких-то плюсов. «Зачем им отдавать на реализацию имущество, если известно, что они продадут его по заниженной цене, сами выкупят, перепродадут дороже и заработают на разнице, а долг погашен не будет?» — задался вопросом Артем Кухтуеков.

Напомним, Сергей Кухтуеков известен своими неоднозначными инициативами. Так, в 2019 году он решил помочь детям в Красноярском крае, в котором бушевали масштабные лесные пожары. Правда, его «помощь» поняли не все: чтобы люди не задыхались от дыма и смога, Кухтуеков отправил в регион целую «коробку с горным воздухом».

В 2016 году Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай посоветовало избирателям проверить наличие открытых исполнительных производств в отношении участников праймериз «Единой России». По мнению ведомства, такая проверка поможет определить степень обязательности будущих законотворцев и внести поправки в политические предпочтения. Единственный участник праймериз, в отношении которого тогда не было завершено исполнительное производство — Сергей Кухтуеков.