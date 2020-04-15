Лидер оппозиционной партии призывает к 15-дневному карантину

«Объявите 15-дневный обязательный карантин по всей стране, с программой, которая будет подготовлена в рамках возможностей государства, в рамках рекомендаций научного совета и реализована с учётом веса государства», — цитирует её Нurriyet.

Кроме того, она указала, что параллельно необходимо расширить пакет экономической поддержки до уровня не менее 7% национального дохода Турции, «включая прямую денежную помощь нашим гражданам, которые в основном пострадали от вспышки болезни».

Напомнив, что пандемия становится серьёзной в Турции и во всём мире, Акшенер выразила обеспокоенность «деятельностью государства», предположив, что шаги предпринимаются только в «политических интересах». Она раскритиковала правящую Партию справедливости и развития (ПСР) за «неспособность справиться с кризисом» и добавила, что «за два часа» до начала двухдневного комендантского часа, объявленного в конце 10 апреля, толпы людей стекались на рынки и пекарни за покупками.

«Муниципалитеты ничего не знали о сложившейся ситуации. В Министерстве здравоохранения об этой ситуации ничего не знали. Один из членов научного совета сказал в тот вечер по телевидению: «Мы сказали, что комендантский час должен быть объявлен». Значит, даже они не знали», — констатировала она.

Она сказала, что все усилия, тщательно предпринятые в течение нескольких недель, были потрачены впустую в течение двух часов, имея в виду меры, принятые против вспышки болезни. Акшенер призвал Эрдогана оставить «политические коммуникационные кампании» и «встать на сторону граждан».