Басков решил поддержать Бабкину

Заслуженная артистка Надежда Бабкина наделала много шума, когда в тяжелом состоянии попала в больницу, после чего стартовала волна слухов. Судя по всему, коллеги певицы, которую недавно вывели из искусственной комы, переживают за нее. Желая подбодрить занедужившую Надежду Георгиевну, артист Николай Басков записал специальное видеообращение.Как себя чувствует сегодня, 15.04.2020, Надежда Бабкина«Золотой голос» РФ обнародовал данную видеозапись в своем аккаунте в «Инстаграм». На ней Николай Басков с чувством исполняет задорную композицию «Казачка Надя», призывая артистку не сдаваться и продолжать бороться с недугом, который непременно отступит перед такой силой воли.

«Казачка Надя, пой родная, пой!», — поведал артист.Напомним о том, что Надежда Георгиевна была госпитализирована в платную клинику с подозрением на коронавирус, но там ей поставили предварительный диагноз — «пневмония». Это случилось вскоре после того, как она закатила банкет по случаю своего дня рождения.К счастью, опасный COVID-19 анализы не выявили, но из-за ухудшения состояния было принято решение погрузить певицу в медикаментозный сон. Также Бабкина была подключена к аппарату ИВЛ для более эффективной работы легких.Сейчас российские звезды вынуждены были отменить свои выступления и гастроли из-за коронавируса. Знаменитости находятся на самоизоляции и все свое время проводят с близкими. Некоторые стараются уделять достаточно времени саморазвитию и своей деятельности. Например, певица Юлианна Караулова записала в домашних условиях музыкальный клип.