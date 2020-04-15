Доктор Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом

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На оскандалившемся охранном предприятии Республики Алтай нашли зарплатные долги
Руководство ООО ЧОО «Воевода» из Республики Алтай, чей экс-сотрудник в мае прошлого года отказывался пускать «скорую помощь» с пациентом на территорию республиканской больницы, как...
Прояснился вопрос, как себя чувствует Борис Корчевников
Неделю назад СМИ обнародовало информацию о том, что Борис Корчевников – телеведущий и журналист – заразился коронавирусной инфекцией. Сам же мужчина никак не прокомментировал...
12 апреля отмечается несколько церковных праздников
Вербное воскресенье (церковное название – Вход Господень в Иерусалим) – великий двунадесятый православный праздник. Он посвящен торжественному появлению Иисуса Христа в Иерусалиме накануне Его...
Стартовала сборка кроссоверов Byton c 48-дюймовой приборной панелью
Компания Byton выпустила в Китае пробную партию электрических кроссоверов M-Byte с 48-дюймовой приборной панелью. Теперь им предстоит пройти ресурсные испытания и краш-тесты, чтобы уже...
Какие регионы не заражены коронавирусом в России на сегодня, 9 апреля
Коронавирусная инфекция продолжает распространятся по территории России. Оперштабом названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом, а так же те территории, куда COVID-19 пока еще не...