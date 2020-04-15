Согласован обмен пленными в Донбассе

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Рабочая группа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по гуманитарным вопросам согласовала детали нового обмена удерживаемыми и пленными лицами между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса. Об этом заявила спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау, передает «Радио Свобода».

«В соответствии с договоренностью, достигнутой Трехсторонней контактной группой с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, рабочая группа ТКГ по гуманитарным вопросам согласовала сегодня детали взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом на востоке Украины», — говорится в заявлении Грау.

Она добавила, что обмен состоится «в определенное время перед православной Пасхой», которую отметят 19 апреля.

8 апреля представители Украины и самопровозглашенных республик Донбасса во время видеоконференции ТКГ договорились, что обмен состоится не позднее Пасхи. Стороны согласовали списки. Уточнялось, что обмен может быть проведен 17 апреля.

Первый за последние два года крупный обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся 29 декабря 2019 года. Украинская сторона получила 76 человек, в самопровозглашенные республики вернулись 123 человека.