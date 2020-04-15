Китайские ученые раскрыли загадку «инопланетного зонда» Оумуамуа

В 2017 году астрономами был замечен весьма странный объект, который блуждал по нашей Солнечной системе. Тело получило название Оумуамуа, продолжительное время ученые ничего не могли сказать относительно открытия, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Недавно закончилось первое исследование, которое объяснило природу Оумуамуа. Его провели специалисты из Национальной астрономической обсерватории Академии наук Китая. Согласно теории, объект мог возникнуть в результате приливных сил (наподобие тех, которые влияют на океаны нашей планеты). Ученые признали уникальность тела: оно не похоже ни на один другой объект. Именно поэтому некоторые серьезно предполагали, что Оумуамуа – инопланетный зонд.Скорее всего, когда-то объект подлетел слишком близко к большому телу. Приливные силы последнего разорвали его, образовав Оумуамуа. Вероятно, это была звезда, так как именно её силы способны разрывать тела на вытянутые фрагменты. Сохранение уникальной формы Оумуамуа стало возможным благодаря когезионной коре, которая возникла вследствие плавления объекта.Во время плавления происходит рассеивание летучих веществ. Они, как выяснилось, поглощаются звездами. Это объясняет, почему Оумуамуа имеет столь интересную расцветку и сухую поверхность.