Коронавирус мутирует: ученые открыли несколько разновидностей штамма

Исследования ученых в разных уголках мира имеют неутешительные результаты. Согласно последним данным, сейчас активно распространяется три вида COVID-19: штаммы А, В и С, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Прошло не так много времени от начала эпидемии, при этом вирус успел успешно мутировать несколько десятков раз. Прошлые исследования говорят о минимум 50 мутациях. Самый первый тип вируса – А. Именно его переносили летучие мыши, которые в последствии заразили людей. Интересно, что самым распространенным выдался тип В, именно им болела преимущественная часть жителей Уханя. Коронавирус группы В «захватил» всю Азию, а затем и Италию.Штамм А сейчас рушит экономику в США, Испании и Австралии. Южная Корея, Гонконг и Сингапур столкнулись с типом С, который возник в результате мутаций штамма В.Не исключено, что в будущем появится коронавирус типа D, который образуется из С. Видоизменение вируса происходит регулярно, поэтому нужно своевременно отслеживать ситуацию.