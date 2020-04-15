Названы 6 причин оставить углеводы в своем рационе во время диеты

Исследования продемонстрировали, что люди, потреблявшие достаточное количество клетчатки, реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.К тому же тем, кто хочет избавиться от лишнего веса (а именно с этой целью большинство и сидит на низкоуглеводных диетах), придется столкнуться с тем, что вес застынет на месте. Клетчатка важна, потому что адсорбирует воду, набухая в ЖКТ и создавая тем самым ощущение полного желудка при минимуме потребляемых калорий.

Мозг лишается энергии

Углеводы — самый простой и доступный источник энергии для мозга. Исследователи выяснили, что мозгу в среднем надо немногим меньше 500 калорий ежедневно — это 120 граммов углеводов. Читайте на Информинг.Ру: Зарубежный медик назвал продукты для повышения иммунитета во время пандемии коронавирусаПри этом стимулировать мозговую деятельность предпочтительнее пищей, а не кофе и энергетиками, поскольку эффект от них будет лишь краткосрочным, а в среднесрочной перспективе они могут запросто обернуться нервным истощением.

Углеводы нужны для роста мышечной массы

Доля мышечной массы при отсутствии силовых тренировок уменьшается с возрастом. Для сохранения мускульных волокон нужны не только белки, но и сложные углеводы. Во время пищеварительных процессов они распадаются до дисахаридов и олигосахаридов. Последние при соединении образовывают такой важный компонент для питания мышц, как гликоген.

Ухудшается самочувствие и физическая форма

Недостаток углеводов в рационе не лучшим образом сказывается на спортивных результатах, провоцируя плато. Так принято называть состояние, при котором не растут рабочие веса, а физическая форма не улучшается и долгое время как бы стоит на месте. Эффективным способом выхода из этого плато. по словам диетолога, будет небольшая передышка и увеличение доли углеводов в рационе.

Может появиться расстройство пищевого поведения

Отсутствие углеводов в рационе может привести к нервной орторексии. Это опасное состояние, с присущими ему психологическими и соматическими нарушениями. Прогрессирующая орторексия может перерасти в булимию и анорексию.

Диетолог просит запомнить, что любая диета, которая предполагает исключение определенных продуктов, подразумевает и лишение полезных веществ. Поэтому рацион должен быть разнообразным и сбалансированным. Яндекс Дзен