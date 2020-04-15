Стало известно об осложнениях при бессимптомном течении COVID-19

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В Подмосковье будут выписывать штраф за борщевик на участке
В Подмосковье с 10 апреля 2020 года уже открыли сезон борьбы с борщевиком. На этот раз власти выделили около 350 миллионов рублей на...
Анастасию Стецевят и Алину Галимову поместили на карантин с высокой температурой
Сегодня стало известно, что Анастасию Стецевят и Алину Галимову поместили на карантин на Сейшельских островах. У этих участниц «Дом-2» повысилась температура. Сотрудники «Дом-2» с Сейшельских...
Как получить 5 тыс. рублей на ребенка до трёх лет, которые пообещал президент?
По поручению Владимира Путина российские семьи, у которых есть право на материнский капитал, с апреля 2020 года в течение трех месяцев будут получать...
Дочь Заворотнюк ответила на критику подписчиков
Наследница известной актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, продолжает делиться со своими подписчиками умными мыслями. Несколько часов назад в своем микроблоге она опубликовала пост, посвященный...
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
close Depositphotos Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться. Эксперимент продлится до 1 июля. Так, беспалатным...