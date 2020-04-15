COVID-19 протекает бессимптомно: названы пять скрытых признаков

В последнее время медики замечают тенденцию, что коронавирусная болезнь протекает бессимптомно. Люди чувствуют себя, как и обычно, поэтому даже не подозревают о заражении. Медики назвали несколько признаков, которые могут свидетельствовать о необходимости лечения, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Оксфордская школа в Британии выделила пять признаков, первый из которых – потеря вкуса и обоняния. Это, пожалуй, самый очевидный симптом, который может говорить о наличии вируса в организме. Второй момент – проблемы с ЖКТ. Даже если человек ничего не менял в своем рационе, у него может возникнуть расстройство пищеварения. Также не исключены тошнота и рвота.Третий признак связан с воспалением слизистой оболочки глаз. На органах зрения могут возникнуть красные пятна. Следующий «симптом» ‒ усталость без причины. Упадок сил часто сопровождается неприятными ощущениями по всему телу («нытьем»).И последний признак – различные проявления на коже. Это могут быть покраснения, крапивница или чувство обморожения. Обычно эти симптомы появляются, а затем исчезают за пару часов.