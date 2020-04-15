Астрологи назвали характеристики, по которым можно определить знаки зодиака

Скорпион
Скорпиона выдает его страсть. Его можно узнать по блеску в глазах. Это невероятно уверенный в себе человек.
Стрелец
Стрелец – любимчик толпы. Это веселый и смешливый человек. Он выделяется активностью и веселым нравом.
Козерог
Козерог — это строгий, неконфликтный, практичный и уверенный в себе человек. Таких людей называют трудоголиками и карьеристами
Водолей
Водолей – уникальный человек, который поразит вас с первой минуты знакомства. Его узнаешь пo необычному стилю одежды. Такой человек удивляет жизненной мудростью.
Рыбы
Главные характеристики Pыбы — это богатая фантазия, эмоциональность и эмпатия. Такой человек поможет пережить неприятность.
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