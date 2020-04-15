В мире пройдена отметка в 2 миллиона заражений за всё время.

Динамика коронавируса на 15 апреля от главного редактора «Блокнота» Олега Пахолкова:

РОССИЯ

В России на 15 апреля зафиксировано 3388 новых заражений в 65 регионах (+16%). Вчерашний прирост — 2774 человек (+15,13%), позавчера — 2558 человек (+16,22%).

Всего в России заражено 24 490 человек.

За сутки в стране умерло 28 человек (+16,47%). Вчера скончались 22 человека (+14,86%), позавчера — 18 человек (+13,84%).

Всего в России умерло 198 человек.

В Москве за сутки заразилось 1774 человека. Вчера заболело 1489 человек. Всего в Москве заражено 14 776 человек.

Умерло в Москве за сутки 11 человек (вчера было 13 человек). Всего в столице умерло 106 человек.

В МИРЕ

В мире пройдена отметка в 2 миллиона заражений за всё время. Общее число инфицированных – 2 миллиона 2 тысячи 922 человека. Новых заражений во всем мире за сутки — 71 795 человек (+3,71%). Вчера было 74 785 человек (+4,03%). Позавчера — 70 428 человек (3,93%).

В мире за сутки умерло 7043 человека (+5,5%). Вчера умерло 5466 человек (+4,78%). Позавчера ­– 5388 человек (+4,71). Всего жертв в мире — 126 797 человек.

США

Новых заражений в США — 27 073 человек (+4,61%). Вчера было инфицировано 26 740 человек (+4,77%). Позавчера — 27 318 человек (+5,12%). Всего в США заражено 614 246 человек.

Новых жертв в США — 2420 человек (+10,23%). Вчера – 1529 человек (+6,91%). Позавчера умерло 1535 человек (+7,45%)

Всего скончалось в США 26 064 человека.

Нью-Йорк

ИСПАНИЯ

Всего в Испании заразились 174 060 человек. В Испании новых заражений насчитывается 3961 человек (+2,3%). Вчера — 3268 человек (+1,96%), позавчера — 3804 человека (+2,33%).

Новых жертв в Испании 499 человека (+2,81%). Вчера — 547 человек (+3,18%), позавчера 603 человека (+3,63%). В Испании за все время умерло 18 255 человек.

ИТАЛИЯ

Новых случаев заражения в Италии — 2972 человека (+1,86%). Вчера — 3153 человека (+2%), позавчера 4092 человека (+2,68%). Всего в Италии заражено — 162 488 человек. Новых жертв в Италии — 602 человека (+2,94%). Вчера умерло 566 человек (+2,84%), позавчера 431 человек (+2,21%). Умерло в Италии всего 21 067 человек.

ФРАНЦИЯ

Новых заражений во Франции — 6524 человека (+4,76%). Вчера – 4188 человек (+3,15%), позавчера — 2937 человек (+2,26%). Всего во Франции заражено — 143 303 человека.

Умерло за день во Франции 762 человека (+5,09%). Вчера 574 человека (+3,98%), позавчера — 561 человек (+4,05%)

Погибло во Франции 15 729 человек.

УКРАИНА

Новых заражений на Украине — 392 случая (+11,6%). Вчера 270 человек (+8,7%), позавчера — 325 человек (+11,7%). Всего заражений на Украине — 3764 человека

За сутки на Украине умерло 10 человек (+10,2%). Вчера 5 человек (+5,37%), позавчера прирост за сутки 10 (+12%). Всего жертв на Украине — 108 человек.

Косит COVID-19 не только пожилых. Накануне стало известно о смерти 36-летнего физика Данилы Тлисова, участвовавшего в экспериментах на Большом адронном коллайдере. Мужчина вел здоровый образ жизни. Вернувшись из зарубежной командировки, он соблюдал карантин, но на 12-й день ему стало плохо, и болезнь унесла его. Так что смерть от инфекции грозит и молодым. Преподнес коронавирус и другой неприятный сюрприз.

В Москве 15 апреля начали действовать пропуска в транспорте, и тут же на станциях метро выстроились колоссальные очереди – полиция проверяет пропуска.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил около 10.30, что очереди ликвидированы, он попросил МВД организовать работу в метро так, чтобы проверки не приводили к массовому скоплению людей

На въездах в Москву скопились огромные пробки, по той же причине, проверка пропусков.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко выздоровел и выходит из изоляции в своем кабинете.

«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», — сообщил Проценко.

Тем временем доля бессимптомных заболевания коронавирусной инфекций выросла до 30%. Российские врачи сообщили, что самодельный антисептик опасен.

Дональд Трамп приостановил финансирование ВОЗ на время анализа ее работы. Организация не справилась с кризисом с COVID-19 и должна понести ответственность, считает президент США.

В то же время генеральный секретарь ООН заявил, что сейчас не время сокращать ресурсы, необходимые для деятельности ВОЗ.

Напомним, что вакцина от коронавируса уже опробована на добровольцах. Один из них рассказал о своих ощущениях. А Россия тем временем вышла на второе место в мире по количеству проведенных тестов на COVID-19.

Тем временем представители российского бизнеса предлагают ввести в стране продуктовые карточки.