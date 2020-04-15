Стартовала сборка кроссоверов Byton c 48-дюймовой приборной панелью

Компания Byton выпустила в Китае пробную партию электрических кроссоверов M-Byte с 48-дюймовой приборной панелью. Теперь им предстоит пройти ресурсные испытания и краш-тесты, чтобы уже к середине года выйти на местный рынок в готовом виде.

Как сообщают «Автоновости дня», концепт кроссовера Byton M-Byte дебютировал на международной выставке потребительской электроники (CES) в 2018 году, а серийную модель показали на автосалоне во Франкфурте годом позже.



Салон Byton M-Byte. Фото autohome.com.cn

На пути к конвейеру модель сохранила ключевую особенность – изогнутый 48-дюймовый дисплей, соединяющий панель приборов и экран мультимедийной системы. Управлять выводимой на него информацией можно голосом, жестами, а также сенсорными и физическими кнопками.

В движение Byton M-Byte приводится 272-сильным электромотором, установленным на задней оси. Помогает ему тяговая батарея емкостью 72 кВт*ч или 95 кВт*ч с, одного заряда которой хватает на 430-550 километров «автономного» пути.