Китайцам дадут деньги на покупку автомобилей

Китайский авторынок, переживающий из-за прошедшей эпидемии сильнейший кризис, получит беспрецедентную поддержку от государства. Одной из мер станет выдача гражданам субсидий на покупку автомобилей до 1,4 тыс. долларов, пишет CNN со ссылкой на представителей отрасли.

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в первом квартале 2020 года китайский авторынок сократился на 42%, в феврале – на 79%, а в марте – на 43%. Такой спад наносит серьезный удар по всей экономике страны.

Мировой автомобильный рынок также зависит от Китая — именно в Поднебесной продается порядка 40% автомобилей Volkswagen и General Motors. Чтобы поддержать отрасль, власти продлевают налоговые льготы для производителей электромобилей еще на 2 года и предлагают гражданам денежные субсидии размере до 1400 долларов на каждую купленную машину.