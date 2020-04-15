Индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов

close

Lucas Jackson/Reuters

Индекс РТС теряет более 3% стоимости за сутки и опускается до отметки в 1099,85 пунктов, свидетельствуют данные торгов на 10:46 по мск.

Показатели Мосбиржи также падают на фоне ослабевающего рубля. Ее индексы опускаются более чем на 2,4%, составив 2569,79 пунктов.

Акции российских компаний вслед за рублем дешевеют на фоне очередного снижения нефтяных цен. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent во вторник с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала более чем на 5,5%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Цена на нефть марки Brent упала ниже 30 долларов

— В России упали цены на бензин

— Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ до «мировой»

Источник