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Daniel Acker/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/445/13044445/2020-04-07T210742Z_1671161924_RC2XZF9P7TOM_RTRMADP_3_USA-ELECTION-pic905-895x505-97123.jpg" alt="Экономика США обвалится на 40% из-за пандемии" /></p> <p>

Экономику США ожидает рекордное падение почти на 40%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американских аналитиков.

По данным банка Morgan Stanley, экономику США ждут более серьезные испытания, чем предполагалось ранее. В данный момент ожидается падение на 38%, так как предприятия закрываются во всех штатах страны. Реальное падение ВВП может побить рекорд 1946 и составить 5,5%.

В банке Сredit Suisse предсказывают падение ВВП США на 5,3% по итогам 2020 года, что превысит показатель кризиса 2008 года (2,8%).

Как считают эксперты банка JP Morgan, негативное влияние на ситуацию оказывает рост безработицы. Около 17 млн американцев за 3 недели подали заявки на пособие по безработице. Как предполагают аналитики банка, эта цифра может увеличиться до 25 млн, то есть 20% населения останутся без работы.

В США зарегистрировано 609 516 случаев заражения коронавирусом, умерли 26 057 человек, вылечились 49 966.

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