Экономика США обвалится на 40% из-за пандемии

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Daniel Acker/Reuters
Экономику США ожидает рекордное падение почти на 40%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американских аналитиков.
По данным банка Morgan Stanley, экономику США ждут более серьезные испытания, чем предполагалось ранее. В данный момент ожидается падение на 38%, так как предприятия закрываются во всех штатах страны. Реальное падение ВВП может побить рекорд 1946 и составить 5,5%.
В банке Сredit Suisse предсказывают падение ВВП США на 5,3% по итогам 2020 года, что превысит показатель кризиса 2008 года (2,8%).
Как считают эксперты банка JP Morgan, негативное влияние на ситуацию оказывает рост безработицы. Около 17 млн американцев за 3 недели подали заявки на пособие по безработице. Как предполагают аналитики банка, эта цифра может увеличиться до 25 млн, то есть 20% населения останутся без работы.
В США зарегистрировано 609 516 случаев заражения коронавирусом, умерли 26 057 человек, вылечились 49 966.
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