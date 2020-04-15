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Штурмовики Су-25 БМ над Красной площадью во время репетиции воздушной части военного парада Победы…

Артем Сизов/«Газета.Ru»

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/04/d47a7bee81654e0f58b3a0583b1ca105.jpg" alt="В Москве репетиции воздушной части парада начнутся 15 апреля" />

Репетиции воздушной части парада на День Победы начнутся 15 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Уточняется, что для проведения репетиций в Москве будет установлен временный режим использования воздушного пространства (ИВП) на 15, 17, 20 и 22 апреля.

«Резервные дни — 16, 21, 23, 24 апреля», — сказано в сообщении Росавиации.

При этом для проведения генеральных репетиций и непосредственно воздушной части парада 9 мая временный режим ИВП будет установлен отдельно.

Также воздушная часть парадов запланирована в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Хабаровске и Чите.

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