В Москве репетиции воздушной части парада начнутся 15 апреля

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Штурмовики Су-25 БМ над Красной площадью во время репетиции воздушной части военного парада Победы…
Артем Сизов/«Газета.Ru»
Репетиции воздушной части парада на День Победы начнутся 15 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.
Уточняется, что для проведения репетиций в Москве будет установлен временный режим использования воздушного пространства (ИВП) на 15, 17, 20 и 22 апреля.
«Резервные дни — 16, 21, 23, 24 апреля», — сказано в сообщении Росавиации.
При этом для проведения генеральных репетиций и непосредственно воздушной части парада 9 мая временный режим ИВП будет установлен отдельно.
Также воздушная часть парадов запланирована в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Хабаровске и Чите.
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