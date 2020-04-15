Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на очереди в метро из-за введения пропускного режима. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
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