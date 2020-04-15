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David W Cerny/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/131/13049131/2020-04-03T095956Z_646540924_RC2XWF9QCHCZ_RTRMADP_3_CZECH-RUSSIA-MONUMENT-pic905-895x505-59180.jpg" alt="Скандал в Чехии: в сносе памятника Коневу нашли след США" /></p> <p>

Россия считает американскую компанию причастной к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Кроме того, дипломат выразил мнение, что американские СМИ намеренно замалчивают советские и российские достижения и игнорируют события, направленные на сохранение исторической памяти.

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Российское посольство в США выясняет роль американской компании Squire Patton Boggs в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Фирма пока не ответила на соответствующий запрос, сообщил представитель дипмиссии РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, такие сведения поступили от противников ликвидации мемориала.

«Надеемся, истина и степень соучастия данной компании в вандализме будет установлена», — подчеркнул дипломат.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что снос памятника не вызвал интереса в американских СМИ.

«Неинтересно им и освещать открытие памятников нацистским пособникам в США, публиковать наши протесты и опровержения нападок на советских ветеранов. The New York Times и Национальное общественное радио до сих пор не разместили статью посольства касательно их лживых публикаций о герое Российской Федерации Алексее Ботяне. Разрекламированные высокие стандарты американской журналистики больше не работают», — указал Антонов.

Дипломат сделал вывод, что США развернули кампанию по замалчиванию советских и российских достижений. В частности, он обратил внимание, что снос памятника Ивану Коневу поддержал комитет по иностранным делам Палаты представителей конгресса США. По его словам, Москва уже давно отмечает проблемы с исторической правдой в ведущих американских СМИ и у антироссийски настроенных политиков на Капитолии.

«Здесь явно забыли, что советский военачальник был награжден орденом «Легион почета» США. Войска под его командованием освобождали [концлагерь] Аушвиц-Биркенау», — подчеркнул Антонов.

Посол также выразил мнение, что Вашингтон предпочитает игнорировать разрушения памятников погибшим в боях с нацистами советским солдатам в Польше. Он отметил, что таким молчанием Соединенные Штаты поощряют публичную героизацию «реваншистами на Украине и в странах Балтии» тех, кто помогал нацистам проводить Холокост и другие акции геноцида. Дипломат посоветовал американским властям осудить снос мемориала Коневу, а еще лучше — предотвратить его.

«Некоторые политики в Вашингтоне не осознают последствий войны с памятниками и прочих попыток пересмотреть итоги Второй мировой войны. Все это ведет к фактической ревизии устава ООН, подрыву современного мироустройства», — предупредил глава диппредставительства.

Антонов назвал 75-летие общей Победы над нацизмом прекрасным поводом вспомнить, как много связывает Россию и США.

«Еще живы хранители «Духа Эльбы» — ветераны союзных армий. Надеемся, они смогут встретиться на праздновании юбилея в Москве. История не простит, если мы не прислушаемся к их призыву вновь объединить усилия в борьбе с новыми глобальными угрозами», — подчеркнул посол.

Войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева очистили Прагу от нацистов в мае 1945 года. Памятник советскому полководцу установили на площади Интербригады в шестом районе Праги в 1980 году. В августе 2018 года муниципальные власти Праги решили изменить табличку на памятнике. На ней указали информацию о причастности маршала как к освобождению чешской столицы от нацистов, так и к подавлению венгерского восстания в 1956 году и вводу войск стран Варшавского блока в Чехословакию в 1968 году. Монумент решили снести еще в сентябре 2019 года. По словам пресс-секретаря района Ондржея Шрамека, памятник собираются разместить в Музее памяти ХХ века.

Москва выразила протест в связи со сносом памятника и назвала действия чешских властей «недружественным шагом». Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК («Осквернение символов воинской славы России, совершаемое публично»).

Следователи утверждают, что действия муниципальных властей Праги демонстрируют пренебрежение общей памятью и историей борьбы народа Советского Союза с фашизмом.

Против выступил даже сам президент Чехии Милош Земан. Он назвал снос памятника глупой и смешной акцией. Глава государства подчеркнул, что этим занимались люди, которые «ничего не добились в своей жизни». При этом официальную реакцию России он посчитал контрпродуктивной и назвал ее вмешательством во внутренние дела Чехии.

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