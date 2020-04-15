Любовь с этим знаком Зодиака подобна огню: она может вас согреть, а может – сжечь дотла

Перед этим знаком трудно устоять. Он привлекателен, весел и любит хорошо провести время. Он неудержимо притягивает к себе и в то же время отталкивает…

Эзотерика

Автор Клубер На чтение 3 мин. Просмотров 5

Любить человека, рожденного под этим знаком, это все равно что играть с огнем: его тепло притягивает так сильно, что хочется в него окунуться. Однако если вы не проявите осторожности, жар его невероятного темперамента может обжечь вашу нежную душу.

Он побуждает постоянно оставаться настороже и проявлять максимум терпения. Это противоречивый знак, одновременно гневливый и страстный!

Кто он? Это – Овен!

Овном правит стихия огня и планета Марс, и представители этого знака являются людьми страстными, доминирующими, властными. Они всегда готовы вступить в сражение: это может быть дружеское спортивное соревнование, карьера или битва за даму сердца.

Он не бежит от трудностей. На самом деле Овен жаждет сложных задач. И чем сложней дается ему решение, тем больший азарт он испытывает. Сказать ему «нет» – все равно что подлить топлива в огонь. Ничто не сможет стать преградой его намерению добиться вашего расположения.

Проблема заключается в том, что Овен расстается так же быстро, как и влюбляется. Он будет бежать за вами на край света, но стоит вам проявить к нему интерес, как он тот час начинает вести себя как ребенок в кондитерской лавке, у которого разбегаются глаза и который не знает, какое пирожное ему выбрать.

Овен теряет интерес к тем отношениям, которые становятся слишком тесными. Вспышка новой любви способна полностью ослепить его и заставить забыть о том, что не все золото, что блестит.

Некоторые мужчины и женщины в знаке Овна настолько часто меняют своих партнеров, что даже не успевают разобраться, с кем же им пришлось иметь дело.

Овен, в отличие от представителей других знаков Зодиака, влюбляется не в самого человека, а в потенциал, который он в нем видит. Если вам удается сохранить интерес влюбленного в вас Овна длительное время, тогда его любовь превращается в нечто поистине волшебное и безудержное. Но его нелегко удержать рядом – это все равно что пытаться схватить облако.

Подобно хорошему вину, Овны с годами в своих отношениях становятся только лучше. И это означает, что нередко в молодости они оставляют за собой слишком длинный список разбитых сердец.

Когда ему бывает что-то нужно, он делает все, чтобы добиться этой цели, и не слишком заботится о тех, кто оказывается на его пути.

Безудержный темперамент Овна буквально приковывает к нему внимание. Перед ним трудно устоять. Он привлекателен, весел и любит хорошо провести время. Он по-настоящему интересуется вами и задает те вопросы, которые раньше никто другой не осмеливался. Овен – один из тех немногих знаков, которые вас неудержимо манят и в то же время отталкивают.

Партнеры Овна теряют голову от страсти и при этом со временем понимают, что просто не способны удовлетворить все его желания.

Иллюстрация: Leonid Afremov

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