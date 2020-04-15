Мишустин «запускает» на российские дороги автомобили-беспилотники

До 12 мая министерства и представители бизнеса должны представить премьер-министру план мероприятий.

Беспилотное транспортное средство появится на дорогах России уже в 2020 году. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил нескольким ведомствам ввести в эксплуатацию автомобили-беспилотники. Процесс будет проходить поэтапно, но сначала предстоит протестировать «высокоавтоматизированное транспортное средство без присутствия инженера-испытателя в салоне».

Минтрансу, Минпромторгу, МВД, ученым и бизнесменам поручено представить свой план мероприятий до 12 мая, говорится на сайте правительства.

Этот документ – один из шагов, который делается ради выполнения поручения президента России Владимира Путина. Оно было отдано правительству после встречи в марте текущего года главы государства с инвесторами.

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет ранее говорил о тестировании в Москве новейшего автомобиля без водителя. Разработчики отмечали уникальность модели, которая состоит в том, что все его системы «общаются» с дорожными, обмениваются данными как если бы за рулем находился рядовой водитель. К слову сказать, еще в 2017 году АвтоВАЗ заявил о том, что может производить даже летающие машины. Правда, на это уйдет лет 20, так что не исключено: через 17 лет Мишустин «запустит» и летающий транспорт.