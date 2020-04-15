Появились изображения удлиненного универсала Lada Granta

Как ни странно, но седан LADA Granta обладает более вместительным багажником, нежели универсал – 520 литров против 355-ти. Дизайнеры портала «Колёса.ру» решили исправить это недоразумение и нарисовали удлиненную версию российского бестселлера в практичном кузове «универсал».

Актуальность такого автомобиля сложно переоценить – просторный салон, огромный багажник и относительно невысокая цена представляют собой по-настоящему «выигрышное» сочетание, способное обеспечить стабильный успех на рынке. Тем более что тот же Largus, например, сейчас стоит минимум 622 900 рублей, в то время как с Granta можно уложиться и в 500 тысяч.



Удлиненный универсал LADA Granta. Фото Колёса.ру



Удлиненный универсал LADA Granta. Фото Колёса.ру

Как сообщают «Автоновости дня», моторную гамму длинный универсал Granta мог перенять у других машин одноименного семейства. Речь идет, конечно же, об «атмосферниках» объемом 1,6 литра, выдающих в паре с «механикой» или «автоматом» 98 и 106 лошадиных сил.

Будет ли у такой «Гранты» живое воплощение, покажет время. Во всяком случае, даже бестселлерам всегда есть, куда стремиться.