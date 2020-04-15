Появились изображения удлиненного универсала Lada Granta

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Появились изображения удлиненного универсала Lada Granta

Как ни странно, но седан LADA Granta обладает более вместительным багажником, нежели универсал – 520 литров против 355-ти. Дизайнеры портала «Колёса.ру» решили исправить это недоразумение и нарисовали удлиненную версию российского бестселлера в практичном кузове «универсал».

Актуальность такого автомобиля сложно переоценить – просторный салон, огромный багажник и относительно невысокая цена представляют собой по-настоящему «выигрышное» сочетание, способное обеспечить стабильный успех на рынке. Тем более что тот же Largus, например, сейчас стоит минимум 622 900 рублей, в то время как с Granta можно уложиться и в 500 тысяч.

Появились изображения удлиненного универсала Lada Granta
Удлиненный универсал LADA Granta. Фото Колёса.ру

Появились изображения удлиненного универсала Lada Granta
Удлиненный универсал LADA Granta. Фото Колёса.ру

Как сообщают «Автоновости дня», моторную гамму длинный универсал Granta мог перенять у других машин одноименного семейства. Речь идет, конечно же, об «атмосферниках» объемом 1,6 литра, выдающих в паре с «механикой» или «автоматом» 98 и 106 лошадиных сил.

Будет ли у такой «Гранты» живое воплощение, покажет время. Во всяком случае, даже бестселлерам всегда есть, куда стремиться.