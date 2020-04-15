В России выросли цены на автомобили Infiniti

Компания Infiniti подняла цены на большинство своих моделей на 20-115 тыс. рублей или 0,9-2,6% от прежних прайсов. Подорожание коснулось седана Q50 и кроссоверов QX50, QX60 и QX80. Об этом узнали эксперты «Цена Авто» в ходе мониторинга цен на новые автомобили в России.

Наименьшую прибавку в 20-70 тыс. рублей получил седан Infiniti Q50. Бестселлер марки, кроссовер Infiniti QX50 подорожал на 60-70 тыс. рублей. Кроссовер Infiniti QX60 прибавил в цене 70-80 тыс. рублей. Сильнее всех подорожал флагманский внедорожник Infiniti QX80 – на 95-115 тыс. рублей.

Новые цены на эти модели теперь выглядят следующим образом:

Infiniti Q50 – от 2 235 000 до 3 705 000 рублей;

Infiniti QX50 – от 3 135 000 до 4 355 000 рублей;

Infiniti QX60 – от 3 490 000 до 4 130 000 рублей;

Infiniti QX80 – от 5 390 000 до 5 810 000 рублей.

Предыдущее изменение цен на автомобили Infiniti фиксировалось в феврале этого года. Тогда в цене выросли отдельные комплектации некоторых моделей.