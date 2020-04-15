Марка Renault сократит рынки присутствия

Группа Renault покидает китайский рынок легковых автомобилей и передает 50% акций совместного предприятия Dongfeng-Renault местному партнеру. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщила пресс-служба группы компаний.

Отказавшись от продажи легковушек в Китае, Renault сфокусируется на легких коммерческих автомобилях (LCV) и электромобилях. Послепродажное обслуживание уже реализованных на китайском рынке машин будет продолжено в прежнем режиме.

Как сообщают «Автоновости дня», в 2019 году Renault реализовала в Китае 179 600 новых автомобилей – на 17% меньше, чем в 2018-м. Результаты продаж моделей, выпущенных французской маркой в кооперации с китайскими партнерами (в частности, с местным автоконцерном Dongfeng), оказались еще хуже и за тот же период ушли «в минус» аж на 69%.