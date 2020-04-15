Депутаты изменили дату окончания Второй мировой войны

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой на 3 сентября, сообщает ТАСС.

Госдума.

altapress.ru

Одновременно упраздняется действующая памятная дата — 2 сентября — и вводится новая. Теперь Днем окончания Второй мировой войны считается 3 сентября. В правительстве это одобрили, пишет bfm.ru.

Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции 2 сентября 1945 года, чем завершилась Вторая мировая война.

Документ зафиксировал передачу под суверенитет СССР Южного Сахалина и Курильских островов.

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