Смертность среди пожилых людей Алтайском крае заметно снизилась период пандемии

В разгар пандемии коронавирусной инфекции смертность пожилых людей в Алтайском крае, вопреки опасениям, не растет, рассказала на онлайн-конференции начальник управления юстиции региона Оксана Грохотова. По ее подсчетам, за прошедший период апреля зарегистрировано на 15 % меньше таких актов, чем за тот же период 2019 года, причем органы ЗАГС продолжают работу в этой части, и снижение не связано с ограничениями. Впрочем, в отделах ограничивают массовые мероприятия, поэтому около 600 свадеб в регионе уже пришлось перенести на лето.

Оксана Грохотова рассказала, что в апреле 2020 года зарегистрировано 640 смертей лиц старше 65 лет, тогда как в том же периоде 2019 года их было 759. «Показатели смертности достаточно серьезно снижаются, и в этот период нет роста числа регистраций смерти лиц, достигших определенного возраста», — объяснила начальник управления. По ее словам, в части регистрации рождений и смертей почти ничего не изменилось, она занимает около получаса. Таким образом, списать снижение на отсутствие обращений нельзя, и можно считать развенчанными появляющиеся в соцсетях сообщения о том, что власти скрывают реальную заболеваемость коронавирусом, который несет угрозу именно пожилым людям.

Спикер также осветила другие нюансы работы подведомственной сферы в период пандемии. Так, она рассказала, что юридические и технические тонкости оказания услуг в режиме онлайн пока только изучаются, поэтому ЗАГСы работают на прием заявлений и в безотлагательных случаях. Например, из-за таких ограничений более 600 пар, которые планировали вступить в брак в апреле, перенесли даты церемоний на период после 1 июня. «Заключаем браки только в том случае, когда нет возможности перенести регистрацию. Это может быть угроза жизни, здоровья, форс-мажорная ситуация, ожидание рождения ребенка в ближайшем будущем. В таких случаях регистрация проходит только в присутствии вступающих в брак, без гостей. Таких браков зарегистрировано 120 в марте и апреле», — рассказала Грохотова. Она добавила, что май – традиционно не свадебный месяц, и из 145 пар, подавших заявление, уже более половины также сдвинули даты на более поздний срок. Таким образом, лето свадеб в Алтайском крае будет больше.

Больше может стать и разводов, хотя в этом случае факторы другие. Если в ЗАГСе всего лишь фиксируется решение суда, то дату можно перенести. Если же заявление поступило от супругов, у которых нет общих несовершеннолетних детей, то возможности перенести срок нет. Всего в марте 2020 года было зафиксировано 738 разводов, тогда как в том же месяце 2019 года – 870 (на 15 % больше).

Управление юстиции также курирует деятельность мировых судей, и, как рассказала Оксана Грохотова, число обращений в них за последнее время значительно увеличилось. Кроме того, серьезно выросло число электронных запросов на бесплатную юридическую помощь, и, как рассчитывают в ведомстве, по окончанию периода самоизоляции станет намного больше и личных обращений.