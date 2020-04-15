Стамбул и Анкара ввели новые правила перевозок

В соответствии с новыми правилами, введёнными акиматами города, пассажиры и водители в Стамбуле обязаны носить защитные маски для лица во время поездки. Пассажирам не разрешается пользоваться общественным транспортом, если на них нет противогазов, пишет Hurriyet.

Кроме того, некоторые водители метробусов носят защитные халаты.

Для обеспечения надлежащего выполнения правил социального дистанцирования внутригородские транспортные средства будут работать на 50%-ой пропускной способности, а это значит, что будет занята только половина мест. Количество стоящих пассажиров не должно превышать количество сидящих. Пассажиры также обязаны занять место у окна, оставив места в проходе пустыми, отмечает издание.

Согласно новым правилам, дезинфицирующие средства устанавливаются на всех машинах общественного транспорта и на всех остановках.

В столице страны — Анкаре, — второй по численности населения провинция страны, также ввели дополнительные правила в общественном транспорте против вспышки болезни, которые призваны помочь людям соблюдать правила социального дистанцирования.

Городская система общественного транспорта будет работать регулярно. В будние дни метро будет курсировать каждые семь минут с 7: 00 до 9: 30 утра и между 4 часами утра, в нерабочее время до 8.30 вечера вагоны метро будут курсировать каждые 15 минут.

Как и в случае со Стамбулом, пассажиры должны носить маски для лица, а те, кто игнорирует это правило, будут оштрафованы.