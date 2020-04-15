В Минэнерго спрогнозировали сокращение энергопотребления из-за пандемии

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Газотурбинный генератор в поселке Строгановка Симферопольского района, запущенный после подрыва…

Павел Ребров/Reuters

Замглавы Минэнерго России Евгений Грабчак заявил, что энергопотребление в стране на фоне режима самоизоляции может сократиться на 3,6–10,1% в 2020 году, передает «Коммерсант».

Объем сокращения будет зависеть от сценария развития ситуации с пандемией, уточнил Грабчак.

«Минэнерго подготовило три стресс-сценария (в условиях пандемии — прим. «Газеты.Ru»): оптимистичный, пессимистичный и шоковый», — рассказал замминистра энергетики.

Согласно оптимистичному сценарию, в условиях влияния пандемии на энергопотребление только во втором квартале, снижение составит около 3,6% относительно 2019 года.

По пессимистичному сценарию, при продлении режима самоизоляции в стране на второй и третий кварталы потребление упадет на 8,2%.

При шоковом сценарии, когда влияние коронавируса будет продолжаться до конца 2020 года, снижение потребления может составить 10,1%.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В настоящее время россияне находятся в самоизоляции.

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