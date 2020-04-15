«Испортили впечатление от книги»: критика сериала «Зулейха открывает глаза»

Премьера сериала «Зулейха открывает глаза» состоялась 13 апреля. Проект ждали многие поклонники творчества Гузель Яхиной, написавшей одноименный роман. Но в итоге зрители остались недовольны и качеством съемок, и кастингом.

Роман «Зулейха открывает глаза» в 2015 году стал литературной сенсацией. Жестокое и бескомпромиссное описание жизни безграмотной крестьянки впечатлило даже самых узколобых критиков. Уже тогда было понятно, что произведение достойно экранизации. И вот проект телеканала «Россия 1» вышел на экраны, но наряду с хвалебными отзывами создатели услышали и немало критики. Что же особенно возмутило зрителей?

Начнем с главной претензии — скомканный сюжет. Об этом, кажется, написали все поклонники книги. В самом начале Яхина подробно описывает день из жизни своей героини. Зулейхе приходится подниматься с рассветом, работать наравне с мужчинами, выносить побои супруга и ненависть свекрови. Эти моменты очень важны, поскольку они помогают лучше раскрыть характер центрального персонажа.

Но создатели сериала опустили почти все главные сюжетные повороты первой книжной главы. Поэтому начало показалось зрителям несуразным.

«Испортили впечатление от книги. Чтобы она действительно открыла глаза, нужно было пронзительнее показать, как сильно они были закрыты. Самая поражающая часть книги была заключена в первых страницах, события которых безжалостно искомканы сценаристами. Можно было сократить путь до лагеря, жизнь в ссылке, но не день жизни простой безграмотной крестьянки в собственной семье», — написала одна из поклонниц романа.

Не менее важная претензия — к кастингу. Знатоков сюжета сразу смутило, что на главную роль взяли Чулпан Хаматову. В книге Зулейха описана как забитая маленькая женщина, готовая мириться с любыми жестокостями. Чулпан под этот образ, по мнению читателей, абсолютно не подходила. Они отмечали, что у артистки слишком мудрый и глубокий взгляд для необразованной и смирившейся со совей долей крестьянки.

А вот роль свекрови главной героини исполнила Роза Хайруллина. Казалось бы, актрису обожают и театральные зрители, и поклонники современных сериалов. Ее кандидатура выглядела беспроигрышной, но было одно «но»: внешность артистки никак не соотносилась с образом Упырихи.

«Упыриху совершенно представляла другой — мощной, широкоскулой старухой с низким зычным голосом. Хайруллина, хотя эта артистка мне нравится, никак не подошла, на мой взгляд», — делилась мнением одна из зрительниц.

Возмущение вызвали и откровенные сцены. Так, в первой серии есть эпизод, в котором муж Зулейхи избивает ее в бане, а потом берет силой. Половой акт показан довольно подробно, что, по мнению зрителей, не требовалось. «Такой серьезный фильм. И, как всегда, без секса не обходится. Неужели это так важно было показывать? Стыдно сидеть и смотреть с внуками, это безнравственность нашего общества», — негодовали пользователи Сети.

А вот автор романа Гузель Яхина, наоборот, настаивала, чтобы эта сцена присутствовала в сериале. Писатель уверена, что эпизод раскрывает пассивность и робость героини.

Не обошлось и без критики татарского быта. Напомним, что действие сериала разворачивается в 20-30-е годы XX века в небольшой деревне. Авторы хотели показать, что семья героини живет бедно, но, по мнению зрителей, они лишь оскорбили татар.

«Дом татар — это хлев? Где вышитые скатерти, занавески, подушки, самовар?» — возмущались в Сети.

Сама Яхина уже привыкла к подобным выпадам. После издания романа ее постоянно критиковали за изображение жизни татарского села. Драматург Рабит Батулла и вовсе заявил, что автор оскорбила своим произведением их народ.

Несмотря на критические замечания, рейтинги первой серии были довольно высокими. Всего запланирован выход восьми эпизодов. Сценаристы пообещали, что во всех красках и подробностях покажут превращение Зулейхи в сильную женщину с твердым характером.

Фото: пресс-служба