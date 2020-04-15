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<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/04/ac2b798d949874a844b5ea60d8dd1d4a.jpg" alt="Пентагон объявил о проведении проверки на коронавирус сил «ядерной триады»" />

Пентагон объявил о проведении проверки на коронавирус COVID-19 для ВМС. Об этом сообщает РИА «Новости».

Председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли подчеркнул, что на 14 дней будут изолированы экипажи всех кораблей.

Он добавил, что проверка на коронавирус была инициирована перед отплытием суден.

Проверка также будет проведена в отношении других сил «ядерной триады». Соответствующее решение было принято на фоне обнаружения коронавируса на авианосце »Теодор Рузвельт».