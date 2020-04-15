В Турции девушка, простила бывшего парня, облившего её кислотой

В Турции девушка заявила, что простила бывшего парня, облившего её в прошлом году кислотой и отозвала свою уголовную жалобу по неизвестным причинам.

Лицо 19-летней жительницы района Искендерун в южной провинции Хатай, Берфин Озек, было сильно обожжено, когда 15 января 2019 года Озан Челтик плеснул ей в лицо кислоту. В результате нападения жертвы потеряла глаз, а лицо её осталось обезображенным.

В рамках судебного разбирательства, по делу о «попытке умышленного убийства», состоявшегося 7 января, Челтик был приговорён к 13,5 годам лишения свободы за «умышленное причинение вреда», пишет Duvar. Прокуроры потребовали приговорить обвиняемого к пожизненному заключению.

Решение суда вызвало бурю негодования в стране.

«Вся пережитая мною боль равна 13 годам? Этот человек в любом случае не проведёт за решёткой даже и этот срок», — говорила тогда Озек, добавляя, что она не чувствует себя в безопасности.

Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган оказался в числе тех, кто подверг критике решение суда, спросив, что будут делать судьи, если кто-то таким же образом нападёт на их собственных дочерей.

Мехтап Серт, один из адвокатов девушки и член Женской платформы Искендеруна, говоря о решении Озек простить Челтика, отметила, что они с самого начала следили за её делом, но больше не будут с ней работать.

«Поскольку решение Озек противоречит нашему девизу «Мы не хотим, чтобы любовь убивала», мы больше не будем с ней работать», — сказала Серт, добавив, что они пытались объяснить правовые и медицинские аспекты последствия её решения для неё самой.

Надо сказать, что насилие в отношении женщин остаётся серьёзной проблемой в Турции, где мужчины ежегодно убивают или нападают на сотни представительниц слабого пола.