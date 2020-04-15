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Denis Balibouse/Reuters

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/04/d945f06e19b6146db277ce26e5aa8525.jpg" alt="Пентагон прокомментировал данные о ракетных пусках КНДР" />

Пентагон прокомментировал данные о проведенных КНДР ракетных пусках. Об этом сообщает РИА «Новости».

Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли отметил, что Вашингтон не считает эти пуски провокационными.

Он подчеркнул, что в Пентагоне внимательно следят за ситуацией.

«Я не думаю, что это провокационные действия, которые угрожают нам», — заключил Милли.

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