13 тысяч долларов за диагноз «коронавирус» получают американские клиники

У сторонников мнения о надуманности и искусственной истерии вокруг пандемии коронавируса нового типа COVID-19 может прибавиться аргументов для обоснования своей позиции.

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В США больницам за соответствующий диагноз выплачиваются огромные доплаты, что, конечно, может оказывать влияние на статистические данные о заболевании коронавирусом COVID-19.

Об этом в эфире американского ТВ Fox News заявил доктор Скотт Дженсен, врач из Миннесоты и сенатор.

Он сообщает, что получил семистраничный документ, в котором его учили заполнять свидетельства о смерти с диагнозом COVID-19 без лабораторного теста, подтверждающего, что у пациента действительно был вирус.

«Прямо сейчас Medicare определяет, что если к вам поступил пациент с COVID-19 в больницу, вы получаете 13 000 долларов. Если этот пациент COVID-19 пойдет на искусственную вентиляцию легких, вы получите 39 000 долларов, в три раза больше. Никто не может сказать мне после 35 лет в мире медицины, что иногда такие вещи влияют на то, что мы делаем», — заявил Скотт Дженсен.

Накануне, 12 апреля, президент США Дональд Трамп объявил о введении режима стихийного бедствия, впервые в истории такой режим вводится сразу в 50 штатах Такое решение было принято, поскольку подтвержденные случаи коронавируса в США достигли по крайней мере 519 453 случаев в субботу днем. По меньшей мере 20 071 человек умер в США из-за этой болезни, число погибших удвоилось с 10 до 20 тысяч всего за пять дней. На сегодня в США, по данным онлайн-карты распространения коронавируса Американского исследовательского центра системных наук и инженерии университета имени Джона Хопкинса, подтвердили 557 300 случаев инфицирования. Эта страна заняла лидирующие позиции в мире по числу заражения коронавирусом COVID-19.