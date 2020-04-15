Сиди дома с***: гуляющую по съемкам с лающим кашлем Дану Борисову выгоняют из квартиры соседи (ФОТО)

Телеведущая задумала продавать свои апартаменты из-за травли.

Телеведущая Дана Борисова не гнушается любой возможности заработать, не пропуская ни единого предложения на съемки. В один день она сходила на НТВ и на "Россию 1" к Андрею Малахову.

"Дана Борисова на карантине накопила горы грязной посуды", — такой заголовок к видео интервью выпустили на НТВ.

В выпуске Борисова пожаловалась на «лающий» кашель, который появился после поездки в Прагу с дочерью. Звезда боится, что подхватила коронавирус, ведь она была на бжжрхча одном празднике со Львом Лещенко.

Помимо этого, она показала, как живет в самоизоляции, и попросила провести для нее дополнительный тест, хотя первый тест был отрицательным.

Между тем, как назло, в камеру попала гора немытой посуды. На кадрах, которые телеведущая опубликовала в соцсетях, видны горы грязных тарелок в раковине, а также покрытые копотью кастрюли.

«Господи, клянусь, я уже была в такой панике! Спасибо вашей программе, спасибо Боженьке, спасибо моей маме, что этого не произошло! Потому что я очень рисковала. Я безумно счастлива, спасибо!», — говорит Дана Борисова.

В своих Stories Instagram Дана рассказала, что за хождение на съемки ее возненавидели соседи. В доказательство она опубликовала видео, как гуляет во дворе дома с собакой в полном одиночестве.

Как рассказала в программе «Прямой Эфир» Малахову Дана, она даже не могла предположить, что столкнется с оголтелой травлей. По ее словам, соседи по элитному дому стали писать в чате о ней гадости, упоминая, что Дана постоянно кашляет, а позже ее и вовсе исключили из чата жилищного комплекса. По мнению Борисовой, они сделали это специально, чтобы можно было спокойно ее обсуждать.

Борисова очень переживала, когда ждала результаты теста. На ее счастье тест оказался отрицательным. Сейчас перед тем, как выйти на прогулку с собакой, Дана сообщает жильцам, что в течение 2-3 часов будет находиться на улице, поэтому многие, опасаясь заразной соседки и ее пса, стараются не покидать свои квартиры.

Между тем по возвращению домой, толи со съемок, толи с очередной прогулки с собакой она обнаружила шокирующую надпись на входной двери своих апартаментов.

"Сиди дома с*ка", — написали особо смелые и разгневанные соседи.

Это видимо стало последней каплей для телеведущей. В Stories она сообщила, что теперь свяжется с риелтором, чтобы выставить квартиру на продажу, так как в этом комплексе жизнь для нее стала невыносима.

Правда на сколько быстро осуществиться сделка по продаже в условиях жесткого режима самоизоляции неизвестно.