Сиди дома с***: гуляющую по съемкам с лающим кашлем Дану Борисову выгоняют из квартиры соседи (ФОТО)

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mavit
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Сиди дома с***: гуляющую по съемкам с лающим кашлем Дану Борисову выгоняют из квартиры соседи (ФОТО)

Телеведущая задумала продавать свои апартаменты из-за травли.

Телеведущая Дана Борисова не гнушается любой возможности заработать, не пропуская ни единого предложения на съемки. В один день она сходила на НТВ и на "Россию 1" к Андрею Малахову.

"Дана Борисова на карантине накопила горы грязной посуды", — такой заголовок к видео интервью выпустили на НТВ.

Сиди дома с***: гуляющую по съемкам с лающим кашлем Дану Борисову выгоняют из квартиры соседи (ФОТО)

В выпуске Борисова пожаловалась на «лающий» кашель, который появился после поездки в Прагу с дочерью. Звезда боится, что подхватила коронавирус, ведь она была на бжжрхча одном празднике со Львом Лещенко.

Помимо этого, она показала, как живет в самоизоляции, и попросила провести для нее дополнительный тест, хотя первый тест был отрицательным.

Между тем, как назло, в камеру попала гора немытой посуды. На кадрах, которые телеведущая опубликовала в соцсетях, видны горы грязных тарелок в раковине, а также покрытые копотью кастрюли.

Сиди дома с***: гуляющую по съемкам с лающим кашлем Дану Борисову выгоняют из квартиры соседи (ФОТО)

«Господи, клянусь, я уже была в такой панике! Спасибо вашей программе, спасибо Боженьке, спасибо моей маме, что этого не произошло! Потому что я очень рисковала. Я безумно счастлива, спасибо!», — говорит Дана Борисова.

В своих Stories Instagram Дана рассказала, что за хождение на съемки ее возненавидели соседи. В доказательство она опубликовала видео, как гуляет во дворе дома с собакой в полном одиночестве.  

Сиди дома с***: гуляющую по съемкам с лающим кашлем Дану Борисову выгоняют из квартиры соседи (ФОТО)

Как рассказала в программе «Прямой Эфир» Малахову Дана, она даже не могла предположить, что столкнется с оголтелой травлей. По ее словам, соседи по элитному дому стали писать в чате о ней гадости, упоминая, что Дана постоянно кашляет, а позже ее и вовсе исключили из чата жилищного комплекса. По мнению Борисовой, они сделали это специально, чтобы можно было спокойно ее обсуждать.

Сиди дома с***: гуляющую по съемкам с лающим кашлем Дану Борисову выгоняют из квартиры соседи (ФОТО)

Борисова очень переживала, когда ждала результаты теста. На ее счастье тест оказался отрицательным. Сейчас перед тем, как выйти на прогулку с собакой, Дана сообщает жильцам, что в течение 2-3 часов будет находиться на улице, поэтому многие, опасаясь заразной соседки и ее пса, стараются не покидать свои квартиры.

Между тем по возвращению домой, толи со съемок, толи с очередной прогулки с собакой она обнаружила шокирующую надпись на входной двери своих апартаментов.

"Сиди дома с*ка", — написали особо смелые и разгневанные соседи.

Сиди дома с***: гуляющую по съемкам с лающим кашлем Дану Борисову выгоняют из квартиры соседи (ФОТО)

Это видимо стало последней каплей для телеведущей. В Stories она сообщила, что теперь свяжется с риелтором, чтобы выставить квартиру на продажу, так как в этом комплексе жизнь для нее стала невыносима.

Правда на сколько быстро осуществиться сделка по продаже в условиях жесткого режима самоизоляции неизвестно.