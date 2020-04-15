Драная попса: Садальский жестко разнес звезд за концерт в Большом против коронавируса (ФОТО)

В частности актер прошелся по певцу Олегу Газманову и пианисту Денису Мацуеву.

Актер Станислав Садальский известен стремлением выражать свое мнение по поводу происходящего на политарене, а также в мире шоу-бизнеса. На сей раз эти две острые темы объединились в один блок, а причиной тому стали поправки к Конституции, коронавирус, Большой театр и некоторые звезды эстрады, которые даже в сложное время не перестают агитировать к голосованию.

"Даже в условиях всенародной бжжрхча беды драная попса не хочет отказаться от показухи", — сетует Садальский.

Так, актер недоумевает, как можно было в условиях жесткого карантина и режима самоизоляции руководству Большого театра решиться на такой шаг, как организация концерта "против коронавируса". Ведь в результате там заразились COVID 19 несколько десятков сотрудников.

"Если поддержать врачей, то они и так знают, что их все поддерживают, и рублем, и вниманием…", — считает Станислав.

Но больше всего негодование Садальского вызвали российский пианист-виртуоз Денис Мацуев и певец Олег Газманов. Первый, как отметил Садальский, "снялся в видеоролике за принятие поправок в Конституцию", а второй выступил перед депутатами уже в режиме самоизоляции, правда в перчатках.

"Олег #Газманов: «Я буду #голосовать за те #поправки в Конституцию, которые не дадут и шанса исказить нашу историю» „Выступая перед Депутатами: попса предпочитает выступать в перчатках, чтобы не оставлять отпечатков пальцев“", — гневно пишет Садальский.

Отметим, что с мнением артиста большинство согласились, позволив себе даже более резкие высказывания.

"Думаю после эпидемии у них поубавится поклонников? Как Вы думаете?", — считает rimma6732.

"Газманов давал деньги под проценты родному брату, поклоняется золотому тельцу и плевал он на конституцию. Удивил Машков", — пишет zhanna_bb_007.

"Стыдно за него. Всё-таки не мальчик! 70 лет. И так прогибаться…как будто последний кусок доедает…", — заметил iudzhinschen.

"Чтобы не искажали Память нужны не поправки, а Сила и Величие, что было в СССР, Весь Мир Срался и Уважал эту Великую Державу!", — уверен rasul_sultanov.

"Почему без намордника?", — поиннтересовался v_akvalange.

"Позорище! На вирусологии выгоняли за незнание предмета, увидев такую защиту как перчатки! Кожный барьер и есть защита от вируса! Он передаётся через слизистые!!! Шоумены!)))", — пишет vareniknn.

"Стас, обожаю Вас! Спасибо, Вам за ваши публикации, за правду!", — заметил nadejda_isaevna.

"А Безруков? А Броневицкая? Что это? Тошнит…", — добавила список Садальского pavirina1173.

"Смысл перчаток если микрофон прям у рта", — в точку подметил gagkuev

"А вдруг они заразные???Дешёвые клоуны…", — пишет showgirls_2020.

"Попса без совести!!", — высказался podolyakgalina.

"Продажные придворные скоморохи", — высказался aleksvd969.

"Устраивают цирк на трупах", — добавила irina_purikova

"Этот концерт — настоящий треш! Кому нужна была это показуха…?! Организация и проведение на нуле! Газманов "побил" все рекорды: перчатки и фонограмма", — пишет elena_eva_flyagina

"Такие артисты не оставят красивого следа в истории и в памяти людей…лучше б оставили отпечатки, чтоб потом мы рассказывали своим потомкам что были (не) люди в наше время…", — уверен happy_ulyanka_.