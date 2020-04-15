Врач назвал признаки цирроза печени, которые появляются на руках

Цирроз – тяжелое поражение печени, которое, к сожалению, полностью не излечивается. В тяжелых случаях спасти может только трансплантация органа.

Это заболевание – одна из основных причин смерти пациентов от 35 до 60 лет. Во всем мире от него ежегодно умирают 40 миллионов человек. На первой стадии цирроз может никак себя не проявлять, на второй появляются слабость, апатия, головные боли, тошнота и диарея, слабый аппетит, дискомфорт в правом подреберье.

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Многие люди даже не подозревают, что у них развивается цирроз и списывают свое состояние на другие недуги. Между тем при своевременной диагностике человека можно спасти.

«Барабанные палочки» и ногти Терри — неочевидные признаки цирроза. Появляются они на пальцах рук и распознать их под силу каждому.

Самостоятельно распознать цирроз можно, если обратить внимание на неочевидные признаки на руках. Например, пальцы, которые по виду стали напоминать барабанные палочки, с большой вероятностью указывают именно на этот недугов.

Врач Роман Саранюк говорит, что на цирроз могут указывать и ногти Терри, «улыбка цирроза».

Ногти Терри – изменение 2/3 ногтевой пластины на матово-белый с появлением темной полосы в виде полумесяца в концевой части ногтя. Именно эта темная полоса и называется «улыбкой» цирроза.

Ногти Терри, по словам врача, встречаются у 80% пациентов с циррозом печени. Это следствие нарушения белкового обмена (гипоальбуминемия).

Однако без обследования при наличии одного этого признака не стоит думать о циррозе. Данный симптом может встречаться и при других заболеваниях внутренних органов.

Кроме того, ногти Терри (синдром Терри) могут встречаться у людей, которые придерживаются голодания или сидят на строгих диетах.

Они выступают как явный признак нарушения белкового обмена.

В любом случае, подчеркивает медик, изменения ногтевых пластин могут быть первыми признаками тяжелых заболеваний внутренних органов. А это указывает на важность осмотра ногтевых пластин врачом и проведение полного обследования организма.

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